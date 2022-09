Surova dominacija Aleksandra Mitrovića: Stigao do 50. gola brže od Mesija i Ronalda

Razvojni put Aeksandra Mitrovića u dresu reprezentacije Srbije išao je ovako: debitovao je 7. juna 2013. godine u poraz od Belgije (1:2), na trećem susretu za Srbiju dao je gol i to u duelu protiv Hrvatske (1:1), u martu 2021. godine je u remiju protiv Portugala (2:2) postigao 39. pogodak i tako pretekao legendarnog Stjepana Bobeka na prvom mestu večne liste strelaca u nacionalnom timu, a sinoć je u trijumfu nad Norveškom stigao do kote 50! I to sve na 75 odigranih