Đoković već doputovao u Astanu (VIDEO)

Posle titule u Tel Avivu, Novak Đoković je već u ranim jutarnjim časovima po srednjoevropskom vremenu doputovao u Astanu.

U glavnom gradu Kazahstana igra se turnir iz serije 500, ali je sastav učesnika dostojan mastersa – osim Đokovića, tu su Alkaraz, Medvedev, Cicipas, Feliks Ože-Alijasim… Zanimljivo je da je Novak sa sobom poveo i Marina Čilića, kojeg je pobedio u finalu Tel Aviva, i sa kojem bi i ove sedmice mogao da se sastane, ali u četvrtfinalu. U prvom kolu će se Đoković sastati sa