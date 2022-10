Ispisana istorija ATP liste, titula u Izraelu i kalendar ne pomažu mnogo Novaku

Španski teniser Karlos Alkaraz i dalje je, prema ažuriranoj ATP listi, najbolji igrač planete.

On sa 6740 bodova zadržava prednost u odnosu na prvog pratioca, a to je od ove sedmice njegov zemljak Rafael Nadal. Budući da je Kasper Rud ostao bez 205 poena, Rafa je od ovog ponedeljka stupio na drugo mesto i tako je ispisana istorija španskog tenisa. Po prvi put ikada dva Španca drže čelo ATP liste, dok se u ovom veku samo još jednom dogodilo da zemljaci budu na prvoj i drugoj poziciji. Poslednji put to se dogodilo 7. avgusta 2000. godine, kada su na vrhu bili