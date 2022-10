Preokret Kecmanovića za drugo kolo Tokija

Miomir Kecmanović izborio je plasman u drugo kolo turnira u Tokiju.

Srpski as je posle preokreta savladao domaćeg igrača Jošihita Nišioku 2:6, 7:6(7:1), 6:2. Miomir je odlično otvorio meč. Napravio je brejk na startu i poveo 2:0. Međutim, tada je došao crni period u igri srpskog reprezentativca. Nišioka je osvojio šest uzastopnih gemova i stigao do prednosti od jednog seta. Uspeo je Kecmanović da se stabilizuje i opet je prvi stekao prednost brejka u šestom gemu. Kada je stigao do 5:2 delovalo je da će meč sigurno ući u treći set.