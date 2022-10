Medvedev sve bliži duelu sa Novakom: Ruski teniser rutinski došao do četvrtfinala Astane!

Bez ikakvih problema. Ruski teniser, Danil Medvedev, savladao je Finca Rusuvorija rezultatom – 2:0. Po setovima, 6:3, 6:2. Nije se previše četvrti teniser sveta mučio u ovom meču koji je trajao sat i 16 minuta. Odmah na početku je brejkovao Finca, a do kraja seta još jednom mu je oduzeo servis za laganih 6:3. Too good 🤌 @DaniilMedwed completes the Astana quarter-final lineup with an impressive 6-3, 6-2 win over Ruusuvuori. @ktf_kz | #AstanaOpen