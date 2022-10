Radonjić izgubio na startu Evrolige: Real u izjednačoj utakmici srušio Panatinaikos

KOŠARKAŠI Panatinaikosa koje od ove sezone trenira Dejan Radonjić izgubili su na startu Evrolige od Reala u "OAKA areni" sa 71:68 (23:22, 15:15, 16:14, 17:17).

Foto: EPA-EFE/PETE ANDREOU U Atini je odigrana izjednačena utakmica, o tome najbolje svedoči podatak da je najveća prednost bila +7 za "kraljevića" i to u dva navrata. Zanimljivo je i to da su dve od četiri četvrtine završene nerešenim rezultatom, preostale dve su u svoju korist rešili izabranici Ćusa Matea. Real je do pobede predvodio Valter Tavares sa 14 poena, pratio ga je DŽanan Musa sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Derik Vilijams sa 15, dok je Paris Li