Piksi: Hoćemo, možemo i otići ćemo na EP

Pomilovala je sreća reprezentaciju Srbije na žrebu za Prvenstvo Evrope 2024.

Društvo Mađarske, Crne Gore, Bugarske i Litvanije, skoro da je promovisalo “orlove” u sigurne učesnike kontinentalne smotre u Nemačkoj. Svestan je toga i selektor Srbije. Lakonski, u dve rečenice, Dragan Stojković Piksi prokomentarisao je žreb u Frankfurtu. “Hoćemo, možemo i otići ćemo na Evropsko prvenstvo. Nema tu velike filozofije…”, naglasio je selektor Srbije. View this post on Instagram A post shared by Football Association of Serbia (@fudbalskisavezsrbije)