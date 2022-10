Da se računao barem Vimbldon - Novak ostao na sedmom mestu ATP liste

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i dalje zauzima sedmo mesto na ATP listi.

Đoković je juče došao do trofeja serije 500 u Astani pobedivši Stefanosa Cicipasa u finalu sa 2:0, što mu je donelo nove bodove, ali ne i pozicioni napredak. On je trenutno sedmoplasirani igrač sveta, baš kao što je bio i prethodnih sedmica, ali sada sa 4320 poena, 840 više od Andreja Rubljova. Srpski as nije imao dozvolu da nastupa na brojnim turnirima ove godine zbog svog vakcinacionog statusa, te je propustio Australijan open, US open, masterse u Sinsinatiju,