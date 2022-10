Srbin žestoko prozvan: Aleksej Pokuševski se našao na udaru američkog novinara

SRPSKI košarkaš Aleksej Pokuševski bio je dvocifren u porazu Oklahome od Minesote (115:108) na startu NBA lige. Uprkos tome, američki novinar Kevin O'Konor je isprozivao mladog igrača Tandera.

FOTO: AP/Tanjug Bivši član Olimpijakosa je meč počeo kao starter, a na parketu je proveo 24 minuta. On je za to vreme ostvario učinak od 11 poena, sedam skokova i tri asistencije, uz procenat šuta 3/10. Očigledno da je to zasmetalo novinaru "Ringera" koji imao šta da poruči Pokuševskom. - Aleksej Pokuševski radi velike stvari za Tander u trci za Viktora Vebanijamu - napisao je na Tviteru pomenuti novinar. Aleksej Pokusevski coming up big down the stretch for the