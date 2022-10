Aleksandar Mitrović nastavlja da hara engleskom: Ovako je srpski as produžio golgeterski niz (VIDEO)

FUDBALERI Fulama čiji dres dugi niz godina nosi srpski as Aleksandar Mitrović danas gostuju u grotlu čuvenog "Eland rouda", doma Lids junajteda.

Foto: Profimedia Igrao se 27. minut kada je pri vođstvu domaćina srpski golgeter ponovo pokazao kakva je vazdušna pretnja i nakon kornera Andreasa Pereire utišao strastveni i bučni Lids. GOAL! Aleksandar Mitrovic Assisted by Andreas Pereira Leeds United 1-1 Fulham #FFC | #LEEFUL pic.twitter.com/NgI2fzn7Ch — Fast Goals (@fast_footygoals) October 23, 2022 Bio je to deveti gol u sezoni Srbina koji nastavlja da hara ostrvom. BONUS VIDEO: SPECIJALNIM AVIONOM DO KATARA: