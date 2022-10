Bivši trener Medvedeva: Novak jedini kaže šta misli u svetu tenisa

Žan-Rene Lisnar, bivši teniser i trener Danila Medvedeva, izjavio je da je Novak Đoković „jedini čovek u svetu tenisa koji otvoreno kaže šta misli“.

U intervjuu za ruski sajt Sport-ekspress Lisnar je govorio o srpskom teniseru i činjenici da zbog pravila koja su vezana za koronavirus nije mogao da nastupa na nekoliko najznačajnijih turnira u ovoj sezoni. „Ranije, nisam ga voleo, ali kako je cela ova priča odmicala, tako su mi simpatije prema njemu bile sve veće. On je jedini čovek u svetu tenisa koji otvoreno kaže šta misli, koji kaže ‘lopata je lopata’ i radi ono što on misli da bi trebalo da radi. To