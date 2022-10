Marej pobedio u Bazelu

Endi Marej je posle 160 minuta igre pobedio Rusa Romana Safiulina sa 2:1 u setovima (6:7 (5), 6:3, 6:4) na teniskom turniru u Bazelu.

Rus je sjajno otvorio prvi set i poveo sa 3:1 u gemovima, a onda je Marej uzvratio. Stigla je prva deonica meča do taj-brejka u kom je Safiulin slavio sa 7:5. U drugom setu, Marej je napravio jedan brejk i to u šestom gemu, a to mu je bilo dovoljno da dođe do izjednačenja u setovima. Treći set je Rus sjajno započeo. Poveo je sa 4:1, ali je Škot uzvratio sa pet uzastopno osvojenih gemova i tako pobedio neugodnog rivala. U narednom kolu Marej će igrati sa pobednikom