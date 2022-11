Radonjić pred Partizan: Odbrana je ključ uspeha

Izabranici Željka Obradovića, košarkaši Partizana, bez Nanelija, krenuli su put Atine gde će 3. novembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta, uz prenos na Sport Klubu 1, odmeriti snage sa Panatinaikosom.

Željko Obradović, koji je sa Panatinaikosom pet puta stizao do titule prvaka Evrope, 11 puta do titule u Grčkoj, sigurno će biti dočekan ovacijama, ali kada utakmica počne, srca navijača Panatinaikosa će kucati za Dejana Radonjića i njegove izabranike. Partizan ima skor 2-3. Uz to, može da žali za propuštenim prilikama protiv Baskonije i Milana, a posebno se to odnosi na duel sa Baskonijom. S druge strane, Panatinaikos ima skor 1-4, a jedinu pobedu je ostvario