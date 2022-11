Šta radi ovaj čovek? Novak Đoković će razbesneti Amerikance još više

NOVAK Đoković nastavio je u Parizu dominaciju kada preko puta mreže ima tenisera iz Sjedinjenih Američkih Dražava.

Foto: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON Srpski as pobedio je u drugom kolu turnira iz serije 1.000 u Bersiju Maksima Kresija (SAD) i tako produžio niz trijumfa protiv igrača iz ove zemlje na neverovatnih 24. Uzastopne 24 pobede protiv Amerikanaca sigurno se neće dopasti tamošnjim ljubiteljima tenisa, ali... Nole nikad i ne mari odakle je njegov rival, već kako može da ga nadmudri na teniskom terenu. Cressy’s game is quite boring. Djokovic exposed the serve bot he is.