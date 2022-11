Prvo veliko iznenađenje u Parizu: Danil Medvedev ispao u drugom kolu u

Danil Medvedev prvo je negativno iznenađenje na mastersu u Parizu, ove sezone.

Ruski teniser eliminisan je u drugom kolu od Aleksa De Minora iz Australije – 6:4, 2:6, 7:5. Od marta do septembra, Medvedev je bio prvi reket sveta; trenutno je treći ali će neminovno doživeti pad na ATP listi. Od ponedeljka će, prvi put posle dve godine, ispasti iz TOP 4. Jednostavno, prošle sezone je dogurao do finala u kome je poražen od Novaka Đokovića. Ispadanje već u drugom kolu neminovno je dovelo do toga da Medvedev ponedeljak dočeka na petom mestu svetske