Alkaras lako protiv Dimitrova, Museti čeka Novaka

Karlos Alkaras, prvi reket sveta, nastavlja sa odličnim partijama na turniru masters serije u Parisu.

Španac je mesto u četvrtfinalu overio pobedom protiv Bugarina Grigora Dimitrova 6:1, 6:3. Za prolaz među četvoricu najboljih igraće sa boljim iz duela Rune – Rubljov. Prvi set je protekao u potpunoj dominaciji Alkarasa. Za tili čas je stigao do 4:0. Dopustio je Griši da se samo upiše na semafor, pre nego što je sa još dva vezana gema stigao do prednosti od 1:0. Šampion US opena je i u drugom delu u ranoj fazi napravio brejk i poveo 3:1. Dimitrov je uspeo da se