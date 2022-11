Đoković iscrpljen posle meča sa Kačanovim: Nisam se dobro osećao

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad Karenom Kačanovim u osmini finala turnira u Parizu da se nije osećao dobro tokom meča.

Đoković je u prvom setu poveo sa 3:0, a potom naglo popustio, uz očigledne probleme sa disanjem. „Prvi set je bio izjednačen, imao sam svoje šanse da napravim brejk. Nisam se najbolje fizilčki osećao iz nekog razloga, ali sam držao tempo sa osnovne linije. On se održavao i uspeo sam da napravim brejk u destom gemu. Posle toga je momentum prešao na moju stranu i vrlo sam zadovoljan kako sam završio meč", rekao je srpski teniser.