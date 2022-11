Trener Zvezde posle poraza u Monaku: Dobro smo igrali u prvih šest minuta

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je posle poraza od Monaka (4:1), kojim je njegov tim završio učešće u evropskim takmičenjima za ovu sezonu, da je njegov tim odigrao dobro u prvih šest minuta utakmice. „Uzroci poraza su ti što smo imali dosta problema po bokovima.

Nismo kontrolisali igru dva na dva. Jesu moćniji, jesu snažniji. U prvih 5-6 minuta smo otvorili kao što smo hteli. Posle tog gola jedna druga slika, To se odrazilo na drugi gol i na neki kontraritam i demoralizaciju ekipe. Mogli su da nas kazne još par puta. Bili smo neaktivni, sa dosta loših odluka i to protiv Monaka ne može da prođe“, rekao je Milojević. On je dodao da je Zvezda bila bolja u drugom poluvremenu. „U drugom poluvremenu u kojem smo bili bolji,