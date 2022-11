Šok u Parizu: Najbolji teniser na planeti predao meč, Rune je u polufinalu! (video)

Mladi Danac je drugi polufinalista! ‘Prvi reket sveta’, Karlos Alkaraz, završio je takmičenje na ATP turniru u Parizu u četvrtfinalu.

Španski as nije uspeo da se plasira u polufinale, jer je predao meč Dancu, Holgeru Runeu. Danski teniser je vodio sa 1:0 (6:3) u setovima, dok je u druga etapa meča ušla u fazu taj-brejka gde je Rune imao prednost od 3:1. Alkaraz se prvi put požalio na bolove ispod rebara u finišu drugog seta, nije imao snage za preokret, pa je odustao od dodatnih napora. Compassion comes first ❤️ @carlosalcaraz | @holgerrune2003 | #RolexParisMasters pic.twitter.com/qCJOnFyZmf —