Magija Novaka Đokovića: Srbin gazi do finala, a nakon ovog poteza, sumnjamo da je čovek! (video)

Novak Đoković i Stefanos Cicipas igraju meč polufinala turnira Mastersa u Parizu, a za sada na terenu postoji samo jedan igrač.

Prvi set je pripao sedmom teniseru sveta, rezultatom 6:2. Naime, Đoković je rutinski za pola sata uzeo prvi set, vezavšti četiri gema nakon uvodnih 2:2, i tako je jasno stavio do znanja Grku koliko mora dati da preokrene. U poslednjem gemu prvog seta videli smo potez srpskog tenisera, koji je najbolje ne opisivati. Samo pogledajte video. Further proof that @DjokerNole‘s backhand is a work of art 👨‍🎨 The 6x champ leads Tsitsipas 6-2 at #RolexParisMasters