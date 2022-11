Đoković besneo tokom duela sa Cicipasom: Svađao se navijačima, urlao na trenera, a na kraju meča nije „poslao srce“ publici (VIDEO)

Na početku drugog seta polufinalnog duela sa Stefanosom Cicipasom na mastersu u Parizu, Novak Đoković se požalio glavnom sudiji da ga neko iz publike ometa prilikom izvođenja servisa.

Deo publike u tom trenutku počeo je da zviždi i sve do kraja velika većina prisutnih u dvorani „Bersi“ navijala je za Grka, odnosno protiv Đokovića. To je bio jedan od razloga zbog čega je srpski teniser bio posebno nervozan pred kraj drugog seta, kada se u nekoliko navrata i svađao sa najglasnijima. The point. The tension. The reaction. 😨 @DjokerNole & @steftsitsipas produced this ELECTRIC exchange right at the death! pic.twitter.com/fbVk6gLxIL — Tennis TV