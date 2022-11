Panika na društvenim mrežama pred sutrašnje finale, Đokoviću platforma pala na nogu posle meča sa Cicipasom

Novak Đoković je posle velike borbe uspeo da se plasira u finale mastesa u Parizu, ali je potom, navodno, doživeo peh, jer mu je neka vrsta platforme pala na nogu.

Ovo je objavila predsednica kluba Đokovićevih navijača, da bi potom izazvalo paniku među pristalicama srpskog tenisera. „Nekakva vrsta platforme je pala na Novakovo stpoalo. To je bila nesreća. Zato je otišao tako brzo. Nadam se da nije povređen“, napisala je Džuli. A sort of loose platform on the front fell on Novak’s foot. It was an accident. That’s why he left so quickly. I do hope it didn’t hurt him much. 🙏🏻 — Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) November 5, 2022 To je