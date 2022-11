Ivica kralj o šerifu: Eliminisali su Zvezdu u kvalifikacijama za Ligu šampiona prošle godine, što znači da imaju kvalitet! (foto)

Partizan je izvukao moldavskog predstavnika, Šerif, u šesnaestini finala Lige konferencija, a sportski direktor crno-belih izneo je utiske nakon žreba. „Rekli smo i pre samog žreba, koja god ekipa da dođe, biće sigurno velika borba, jer svaki tim želi da se plasira u završnicu takmičenja.

Rival nam je Šerif, koga se sećam po dobrom još iz igračkih dana, pošto smo pre 20-tak godina imali priliku da ukrstimo koplja na terenu. No, nije to sada ista priča, sećamo se da su prošle godine eliminisali Crvenu zvezdu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, što znači da imaju kvalitet" bile su prve reči Ivice Kralja, a onda je nastavio: