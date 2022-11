"Ne bih da pričam o tome": Novak Đoković ne skriva da je razočaran, ali o jednom detalju ne želi da govori

NIJE previše bio utučen Novak Đoković posle nedeljnog poraza u pariskom finalu od mladog Danca Holgera Runea (1:2).

FOTO: Tanjug/AP Od stalnog dopisnika "Novosti" iz Pariza Istina, ostao je gorak ukus u ustima zbog neostvarenog trijumfa, ali svestan je Nole da u sportu uvek ima i pobednika i gubitnika. - Bio je to veoma uzbudljiv meč. Imao sam šanse. Nisam bio dovoljno aktivan. Pravio sam neke neuobičajene greške. Tako vam je to: neke bitke osvojite, neke izgubite. Mogao sam lako da budem poražen u meču protiv Cicipasa u polufinalu, ali sam pobedio. Danas nisam. I to je u redu -