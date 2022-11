Britanci se držali do kraja, ali Na kraju Srbija odnela pobedu: Orlovi se mučili u napadu, ali na suvi kvalitet došli do pobede!

Uspeli su nekako da pobede reprezentativci Srbije! Košarkaši Srbije savladali su selekciju Velike Britanije u okviru FIBA kvalifikacija za Mundobasket – 74:68.

Britanci su do prvih poena došli posle skoro četiri minuta igre, ali uprkos tome naš tim nije uspevao da se odlepi s obzirom da je u tom periodu postignuto samo četiri poena. Nisu lošu na početku meča igrali reprezentativci Srbije, međutim, u napadu su vrlo teško stizali do poena. Nakon trojke Marka Jeremića, Orlovi su stigli do 12:7, ali serijom 4:0 Britanci su se vratili na poen zaostatka. FOTO: FIBA Na dva i po minuta pre kraja prve četvrtine domaći su poveli