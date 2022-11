Van Gal saopštio spisak Holanđana, ponovo bez Silesena

Selektor reprezentacije Holandije Luj van Gal saopštio je spisak igrača koji će putovati na Svetsko prvenstvo u Kataru.

U Katar će prema očekivanjima ići između ostalog fudbaler Liverpula Virdžil van Dajk i igrač Barselone Memfis Depaj. Na spisku od 26 igrača ne nalazi se vezni igrač Bajerna Rajan Gravenberh, dok je u sastav uvršten 19-godišnji fudbaler PSV-a Ćavi Simons. Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱 #NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2022 Na golu neće biti iskusnog Jespera Silesena, koji tako propušta drugo