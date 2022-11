Piksi pred put u Katar: Ne mogu da gledam u pasulj, tu sam da nađem rešenje

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se na konferenciji u 12 časova povodom spiska za predstojeće Svetsko prvenstvo i puta u Katar.

Stojković je saopštio konačan spisak fudbalera za predstojeći Mundijal u Kataru. Na spisku se nalazi 26 imena, a selektor je o tome opširnije govorio u podne u Staroj Pazovi. Your browser doesn’t support video. Please download the file: video/youtube Piksi je na početku ogovorio o spisku reprezentacije. "Očigledno da je nešto mnogo važno čim ste došli u velikom broju. Tačno je godinu dana od utakmice sa Portugalom koja nam je donela sve ono zbog čega moramo biti