Stojković: Mitrović ide na Mundijal i sa jednom nogom

STARA PAZOVA – Aleksandar Mitrović će ići na Mundijal i sa jednom nogom i „za glavu da ga skratimo”, rekao je danas selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi. „Čuo sam da je na štakama – ja ga nisam video.

Njega i za glavu da skratimo, on će ići na Mundijal. Mi do noćas imamo prilike da menjamo, sumnjam da će do toga doći, ali kažem, Mitrović će i bez noge ići”, izjavio je Stojković na konferenciji za medije u Staroj Pazovi, javlja Tanjug. Mitrović je svojim ponašanjem, igrama, mentalitetom, pa i povredama koje je imao, sećate se udarca koji je dobio u Beogradu na jednoj utakmici, zaslužio Katar, dodao je Piksi. „Mnogi ne bi igrali, ali on jeste. Tako da tu, kada je