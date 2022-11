Istorija u Formuli 1: Britanac ostvario prvu pobedu u karijeri

BRITANSKI vozač DŽordž Rasel, član Mercedesa, ostvario je prvu pobedu u karijeri, pošto je večeras trijumfovao na trci za Veliku nagradu Brazila u Formuli 1 u Sao Paolu.

FOTO: AP/Tanjug Ujedno, bio je to prvi trijumf Mercedesa u 2022, i to dvostruki, jer je drugo mesto osvojio njegov klupski kolega i zemljak Luis Hamilton, a treće Španac Karlos Sains junior iz Ferarija. Iza njih plasirali su Šarl Lekler (Ferari), Fernando Alonso (Alpina-Reno), Maks Ferstapen (Red Bul), Serhio Perez (Red Bul), Esteban Okon (Alpina-Reno), Valteri Botas (Alfa Romeo) i Lens Strol (Aston Martin).