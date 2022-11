Reprezentativci izabrali brojeve: Desetka je očekivano rezervisana, ‘kec’ je pripao Dmitroviću!

Neka ih sreća prati u Kataru! Reprezentacija Srbije danas je iz Beograda otputovala u Bahrein gde će odigrati prijateljski susret sa njihovom selekcijom, nakon čega putuju u Katar na Svetsko prvenstvo.

Izabranici Dragana Stojkovića Piksija izabrali su i brojeve koje će nositi tokom Mundijala: odlazak fudbalske reprezentacije Srbije na FIFA World Cup 2022 Qatar at Sports center of Serbia Footbal Federation on November 15, 2022 in Stara Pazova, Serbia. (Photo by Narko Djokovic/Starsport.rs ©) 1 – Marko Dmitrović 2 – Strahinja Pavlović 3 – Strahinja Eraković 4 – Nikola Milenković 5 – Miloš Veljković 6 – Nemanja Maksimović 7 – Nemanja Radonjić 8 – Nemanja Gudelj 9 –