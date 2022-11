Ten Hag više ne želi Ronalda u Mančester junajtedu

Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag rekao je vlasnicima kluba sa "Old traforda" da portugalski fudbalski reprezentativac Kristijano Ronaldo ne bi trebalo da više igra za "crvene đavole", prenosi američka TV mreža "I-Es-Pi-En" (ESPN).

Ronaldo (37) je pre nekoliko dana u intervjuu britanskom novinaru Pirsu Morganu rekao da se oseća izdanim od strane Mančester junajteda i istakao da su pokušali da ga oteraju sa „Old traforda“. Portugalski fudbaler je istakao da ne poštuje Ten Haga i dodao da porodicu Glejzer, koja je vlasnik Mančester junajteda, ne interesuju sportski rezultati kluba. 🚨 Erik ten Hag responds to Cristiano Ronaldo's interview, he doesn't want him playing for the club again