Aleksandar Đorđević i zvanično postao selektor Kine: Ima velike ambicije na Mundobasketu

Srpski trener Aleksandar Ðorđević izjavio je da je veliki profesionalni izazov biti selektor košarkaške reprezentacije Kine. Ðorđević je ranije danas imenovan za novog selektora Kine, a na ovom mestu trebalo bi da ima godišnju zaradu od milion dolara.

It is a great honour to become a Head Coach of Chinese men’s National Team!Big professional challenge accepted with The highest Enthusiasm that equals my personal humbleness and responsability!A lot of work ahead to try to achieve the highest goals possible.🏀💪🇨🇳 — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 16, 2022 "Velika je čast postati selektor muške košarkaške reprezentacije Kine! Ovo je veliki profesionalni izazov, koji sam prihvatio sa mnogo