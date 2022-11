Šok: Nikola Jokić propušta NJujork, čeka ga pauza?

NIKOLA Jokić neće nastupiti u duelu Denver nagetsa sa NJujork niksima koji se igra u noći između srede i četvrtka po srednjoevropskom vremenu. Razlog je u činjenici da je MVP NBA lige stavljen u "zdravstveni i bezbednosni protokol", zbog simptoma korona virusa.

Foto: AP NBA igrači se u tekućoj sezoni ne testiraju na virus, ali postoje određene situacije koje pale alarm i zbog kojih moraju da budu ispitani. Kada iskazuju simptome, ili kada je neko u njihovoj kući pozitivan. Sam ulazak u "kovid protokol" ne mora da znači da sam igrač ima korona virus. Nuggets star Nikola Jokic has entered health and safety protocols and is listed out vs. Knicks on Wednesday. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2022 Nagetsi su u