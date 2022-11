Trener Barselone izbacio srpskog reprezentativca sa utakmice: Nikola ne poštuje ekipu, rešićemo taj problem

Reprezentativca Srbije i košarkaša Barselone Nikolu Kalinića trener Šarunas Jasikevičijus poslao je u svlačionicu zbog nediscipline tokom večerašnje utakmice protiv Anadolu Efesa u okviru 8. kola Evrolige.

Prethodno su Kalinić i Jasikevičijus ušli u raspravu sredinom treće četvrtine, kada je litvanski trener, nezadovoljan odbranom bivšeg košarkaša Crvene zvezde, kritikovao svog igrača. Nakon što mu je Kalinić odgovorio, Jasikevičujus mu je pokazao da ode u svlačionicu. Nikola Kalinic leaving the bench after an argument with Sarunas Jasikevicius 🤨 pic.twitter.com/0rf3uFWOEG — BasketNews (@BasketNews_com) November 17, 2022 Ipak, njegov saigrač Kori Higins rekao mu je