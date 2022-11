Da vidimo da li smo spremni za Mundijal: Srbija protiv Bahreina u generalnoj probi pred početak SP

Prvi meč na Svetkom prvenstvu Kataru fudbaleri Srbije odigraće za tačno nedelju dana, 24. novembra (20, TV Arena 1 Premium), a poslednju proveru uoči tog duela igrači selektora Dragan Stojkovića imaće od 16.30 protiv Bahreina.

Biće to prilika da iskusni stručnjak još jednom na delu vidi koliko su reprezentativci spremni, mada on, kako je poručio, nema dilemu ko će igrati protiv Brazila na startu Mundijala. "Selekcija Bahreina je sastavljena od igrača iz domaćeg šampionata, veoma ih respektujemo, ali idemo na pobedu u ovom duelu. Do početka Svetskog prvenstva je ostalo još sedam dana i nama je na današnjem susretu najvažnije da se niko ne povredi i da u punom sastavu dočekamo utakmicu