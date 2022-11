Uživo, Đoković - Medvedev: Atomski tenis u Torinu, Nole i Danil dižu publiku na noge

TREĆE kolo "crvene grupe" na Završnom ATP turniru otvaraju Đoković i Medvedev, od 14 časova. Za Novaka meč zagrevanja pred subotnje polufinale, za Danila oproštajni u Torinu. Tok meča pratite na portalu "Novosti.rs".

Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN 4:4 - Rutinski gem za Novaka. 3:4 - Ni posle sedam gemova u drugom setu nema brejka, ali ima prelepog tenisa, publika uživa u igri dva genijalca. 3:3 - Bez izgubljenog poena, Novak stiže do izjednačenja u drugom setu. Fantastičan poslednji poen koji je digao publiku na noge 2:3 - Medvedev u drugom setu odlično servira realizovao je 17 od 20 prvih servisa. Novak jeste uspeo u petom gemu da stigne do đusa, ali do nove brejk-lopte nije. 2:2 -