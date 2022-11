Panika! Argentina u neverici, Mesi ne trenira: Šok za šokom, posle Benzeme nova dramatična vest pred Mundijal

Šta se ovo dešava ove večeri? Prvo je stigla vest da Karim Benzema zbog povrede propušta Mundijal, a sada argentinski mediji bruje na sav glas: Leo Mesi ne trenira! Nije poznat razlog niti da li je nešto ozbiljno ili ne, ali Argentina podrhatava.

Pod oznakom hitno prenose se informacije da Leo nije trenirao sa saigračima i to samo tri dana pre meča protiv Saudijske Arabije. Mesi je prvo propustio grupni trening u petak, a isto se ponovilo u subotu. Tačnije, Mesi je izašao na trening, ali je radio van ekipe i to bez lopte u laganom timu. Pojedini novinari javljaju da će Mesi gotovo sigurno igrati na Mundijalu i to već protiv Saudijske Arabije, ali to nije ni malo ublažilo strah u Argentini gde navijači žive