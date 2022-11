Srbijo, raduj se, imaš šampionku sveta! Čudesna Nadica Božanić je ispisala istoriju našeg sporta u Gvadalahari

SRBIJA je danas dobila novu tekvondo šampionku sveta. Ovo veliko dostignuće napravila je čudesna 21-godišnja Nadica Božanić i sa pravom dokazala da je naša zemlja dobila dostojnu naslednicu Milice Mandić.

FOTO: World Taekwondo Božanićeva je to učinila u kategoriji do 73 kilograma, a njene borbe u dvorani „Plivačkog centra“ u Gvadalahari ostaće zlatnim slovima upisane u već bogatu istoriju srpskog tekvondoa. Put do zlatne medalje nije bio ni malo lak, ona je u ranim jutarnjim časovima "skinula skalp" Turkinje Sude Jaren Uzunčavdar, bilo je 2:0 (7:5, 7:2). Nakon toga, posle tri teške runde, slomila je otpor i Amerikanke Medlejn Gorman-Šor – 2:1 (9:3, 10:13, 3:2). U