Sautgejt: Izgledali smo tromo, ali smo na kraju bili odlični

U izjavi za BBC Radio 5 posle ubedljive pobede u prvom meču na Mundijalu, selektor Engleske Geret Sautgejt rekao je da je ovo tek početak posla koji njegovu ekipu očekuje.

Engleska je Svetsko prvenstvo otvorila pobedom protiv Irana i to rezultatom 6:2 i to je najubedljiviji trijumf Engleza u prvom meču na Mundijalu u istoriji. „Naš posao prethodnih nedelja bio je da se skoncentrišemo na fudbal i na igrače i mislim da smo to uradili dobro. Prvo poluvreme je bilo nezgodno zbog one duge pauze koju smo imali, ali mislim da smo dobro koristili loptu i da smo bili zaista dobri u napadačkom delu terena, to su mogli svi da vide“, rekao je