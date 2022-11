„Nejmar će da plače kao beba“: Dečak iz Beograda nasmejao sve u studiju brazilskog ESPN-a

U anketi na ulicama prestonice Srbije, novinar Andre Linares dobio zanimljivu prognozu od jednog malog navijača Orlova.

Duel najboljih fudbalera Srbije i Brazila (24. novembar, 20.00) glavna je tema u obe zemlje, a izveštač ESPN-ove redakcije u zemlji „sambe i fudbala“ došao je tim povodom u Beograd. Da bi, između ostalog, skupljao predviđanja ishoda derbija prvog kola G grupe Svetskog prvenstva u Kataru, od strane slučajnih prolaznika. A boy in Belgrade being interviewed on ESPN Brasil predicted a 3-0 win for Serbia and Neymar to fall and cry like a baby. 😂