Albanci traže kažnjavanje Srbije zbog zastave u svlačionici srpske reprezentacije

Fotografija iz svlačionice reprezentacije Srbije, na kojoj se vidi zastava sa mapom kosova i porukom „Nema predaje“, izazvala je burne reakcije Albanaca na društvenim mrežama. „Nacionalni tim Srbije praktično poziva na genocid na Kosovu tokom Svetskog prvenstva.

Odvratno“, bio je jedan od komentara. „Kosovo je punopravna članica FIFA, sada treba do kraja istiskivati pravdu i tražiti kažnjavanje Srbije“, pisalo je u drugoj objavi. Serbia’s national team basically calling for genocide in #Kosova during @FIFAWorldCup. Disgusting @FIFAcom. pic.twitter.com/VlQ3Kwh7kz — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) November 25, 2022 „FIFA treba da zabrani srpske šovinističke poruke ili slogane koji predstavljaju direktan napad na