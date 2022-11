Teodosić pobesneo, hteo da bije sudije! Saigrači jedva zadržali srpskog košarkaša da ne nasrne na Javora pogledajte (video)

Saigrači iz Virtusa jedva su zadržali Miloša Teodosića da se fizički ne obračuna sa sudijama, među kojima je bio i Slovenac Damir Javor.

Na utakmici Evrolige koju je Virtus igrao sa Efesom, Teodosić je pobesneo posle jednog prekršaja u napadu koji mu je dosuđen. I don’t know how the hell the referees rewatched the video and didn’t call for an unsportsmanlike foul here on Teodosic. Nevertheless, Milos went crazy and was ejected. All nonsense. pic.twitter.com/3L6H8oUUIU — Marco Pagliariccio (@loupaya) November 25, 2022 Nezadovoljan takvom odlukom, odmah je ušao u verbalni duel sa sudijama, a Javor mu