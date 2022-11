Dominacija Ivice Zupca – 31 poen i 29 skokova

Presekli su Los Anđeles Klipersi dva vezana poraza pobedom na svom parketu protiv Indijane.

Klipersi su pobedu upisali rezultatom 114:100 (35:29, 24:28, 23:12, 32:31). Imali su Klipersi šest poena prednosti nakon uvodne četvrtine, ali samo dva na poluvremenu. Ekipa iz Los Anđelesa meč je prelomila u trećoj deonici nakon koje je u zanimljivih poslednjih 12 minuta sačuvala lepu prednost. Ivica Zubac is having a MONSTER game for the @LAClippers! 31 PTS, 29 REB on NBA League Pass ⬇ https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/pdp34UfGSY Savršen meč odigrao je