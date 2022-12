Emotivni Son: Najdužih šest minuta u mom životu!

Južna Koreja je izvela čudo na meču sa Portugalom i pogotkom u nadoknadi vremena stigla do osmine finala Mundijala u Kataru.

Na ruku im je išlo i to što Urugvaj nije ubedljivije savladao Ganu, već „samo“ sa 2:0. Po završetku utakmice sa Portugalom, svi iz korejskog tima pratili su dešavanja sa meča Urugvaj – Gana, na kome je nadoknada vremena trajala neuobičajeno dugo, „Bilo je to najdužih šest minuta u mom životu“ priznao je najpoznatiji korejski fudbaler Hjong Min Son koji je sve vrlo emotivno ispratio.. Heung-min Son: "That was the longest six minutes of my life."