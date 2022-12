Besni teniski rat ukrajinca i Srba: Udario na naše asove zbog Rusije, odgovorili mu kako nije očekivao

ODLUKA Viktora Troickog i Janka Tipsarevića da zaigraju na egzibicionom turniru u Rusiji podigla je dosta prašine, a najburnija reakcija stigla je očekivano iz Ukrajine, i to od strane Sergeja Strahovskog.

FOTO: M. Vukadinović U pitanju je teniser iz ratom zahvaćene zemlje, koji je svojevremeno stigao i do 31. mesta na ATP listi. On je pogođen potezom Torickom i Tipsarevića uputio oštre kritike na račun nekadašnjnih srpskih teniskih asova. Takođe, on od početka rata preko društvenih mreža obaveštava javnost ko od njegovih kolega podržava Rusiju ili ne pruža u dovoljnoj meri podršku Ukrajini. Стаховски је још на почетку руске инвазија узео оружје у руке и отишао на