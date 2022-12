Malerozni Brazilci: Žezus propušta ostatak Mundijala u Kataru

Od samog početka Mundijala u Kataru selektor Brazila Tite ima velikih problema sa povređenim igračima, a danas je stigla vest da su Gabrijel Žezuz i Aleks Telješ defintivno završili učešće na ovom Svetskom prvenstvu.

I napadač Arsenala i defanzivac Sevilje su se povredili na meču 3. kola grupe G protiv Kameruna (0:1) i moraće da odsustvuju sa terena do kraja Mundijala. Gabriel Jesus will miss the remainder of the World Cup due to injury 💔 pic.twitter.com/hI30DQaskE — GOAL News (@GoalNews) December 3, 2022 Gabrijela Žezuza neće moći da igra mečeva najmanje tri nedelje, dok je Telješ u mnogo težoj situaciji i moguće da će čak morati da ide na operaciju, ali to još nije potvrđeno.