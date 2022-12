Vildoza oduševio navijače: Argentinac sa Zvezdom pobedio Virtus, pa ostao bodrio Srbiju (video)

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Luka Vildoza od dana kada je došao među crveno-bele postao je miljenik navijača. Nakon pobede nad Virtusom Argentinac je obradovao jednog gledaoca.

FOTO: M. Vukadinović Naime, jedan navijač u dvoranu je doneo zastavu ove južnoameričke zemlje, upravo zbog njega. Sjajni organizator igre mu nije ostao dužan, pa mu je posle utakmice poklonio patike. Vildoza je dodatno kupio navijače gestom da posle utakmice protiv tima iz Bolonje ostane u dvorani "Aleksandar Nikolić" i gleda utakmicu Srbija - Švajcarska. After @EuroLeague games against Maccabi and Virtus, fans stayed at A.Nikolić hall to watch 🇷🇸 games on World