Vladika Grigorije o neuspehu fudbalera Srbije: Ne igramo kao tim, reprezentacija je slika društva (VIDEO)

Povodom neuspeha fudbalera Srbije oglasio se i vladika Grigorije, episkop dizeldorfski i cele Nemačke, i podelio utiske vezane za učešće Srbije na Mundijalu u Kataru. – Sinoć me je mnogo ljudi zvalo, prijatelja, da pričamo o fudbalu, pošto znaju da voliim fudbal.

Gledali smo utakmicu u kojoj je bilo trenutaka radosti i trenutaka tuge. Ne želiim puno da mudrujem o fudbalu i da analiziram to – rekao je vladika Grigorije. On je dodao da naša reprezentacija nije ništa drugačija od nas. A post shared by Григорије Дурић (@vladika.grigorije) – Međutim, usudiću se da kažem da je moj glavni utisak da naša reprezentacija nije ništa drugačija od nas – ona je slika našeg društva. Dakle, mi imamo izvrsne pojedince, koji mogu da zasijaju