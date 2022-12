Jokić briljirao - Denver poražen od Nju Orleansa

Denver nagetsi su uprkos dobroj igri Nikole Jokića ubedljivo izgubili od Nju Orleans pelikansa sa 121:106 (27:31, 32:29, 28:21, 34:25).

Košarkaši Denver nagetsa poraženi su od Nju Orleansa u meču u kom su dobro odigrali samo prvo poluvreme. Izabranici Majka Melouna odlično su otvorili meč, na sredini prve deonice stigli su i do 14 poena prednosti, međutim, ispostaviće se da je to bio maksimum na ovoj utakmici. Pelikansi su nakon tajmauta lako uspeli da spuste prednost i u drugu četvrtinu uđu sa samo četiri poena zaostatka. Do poluvremena obe ekipe su igrale poen za poen što je donelo veliki broj