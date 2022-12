Evroliga hvali "Grobare" - Strast, intenzitet, atmosfera!

Košarkaši Partizana poraženi su od Crvene zvezde rezultatom 73:76 u prvom evroligaškom večitom derbiju.

Crno-beli su sinoć bili domaćini u "Areni", a atmosfera je bila sjajna, bez ikakvih incidenata. Utakmici je prisustvovao i sprski fudbalski rerpezentativac Aleksandar Mitrović, a Evroliga u video posvećenom večitom derbiju, nahvalaila je "Grobare". Jutros je na zvaničnom Tviter profilu Evrolige osvanuo video sa delićem atmosfere iz "Arene" uz poruku: "Strast, intenzitet, atmosfera... Partizan! Samo u Evropi! The passion, the intensity, the atmosphere… @PartizanBC